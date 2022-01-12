Бондаренко програла Маріно в кваліфікації Australian Open

Українка покинула турнір в другому раунді кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко програла канадці Ребецці Маріно в другому раунді кваліфікації Australian Open.

Поєдинок тривав 1 годину 16 і завершився з рахунком 6:3, 6:4.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та реалізувала 2 з 6 брейк-пойнта.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $75,000,000

Хард

Кваліфікація, друге коло, 12 січня

Ребекка Маріно (Канада) - Катерина Бондаренко (Україна) 6:3, 6:4

Раніше Снігур поступилася Масаровій.