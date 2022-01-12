Бондаренко програла Маріно в кваліфікації Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко програла канадці Ребецці Маріно в другому раунді кваліфікації Australian Open.
Поєдинок тривав 1 годину 16 і завершився з рахунком 6:3, 6:4.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 7 подвійних помилок та реалізувала 2 з 6 брейк-пойнта.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, друге коло, 12 січня
Ребекка Маріно (Канада) - Катерина Бондаренко (Україна) 6:3, 6:4
Раніше Снігур поступилася Масаровій.