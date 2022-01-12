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Світоліна назвала найяскравішу перемогу у кар'єрі

Сьогодні 18:45 202 0
Еліна Світоліна прокоментувала найвизначнішу перемогу у кар'єрі
Світоліна назвала найяскравішу перемогу у кар'єрі
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула найяскравішу перемогу на Олімпіаді в Ріо у 2016 році.

Про це розповіла сама тенісистка в інтерв'ю Гордону.

"Яскрава, мабуть, над Сереною на Олімпіаді. Я ще була в такому віці, мені, напевно, було 18 років (на Олімпіаді в Ріо Еліні був 21 рік –прим). Тоді мені здається, що вся Україна про мене дізналася.

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Для неї це був важкий матч, бо вона виграла Олімпіаду в Лондоні та приїжджала до Ріо за ще однією медаллю. Коли Серена приїжджає на турнір, вона розраховує лише на перемогу. Якщо вона вже виступає, то так, що всі знають, що вона нічого просто так не віддасть", – розповіла Світоліна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна виграла бронзову медаль в Токіо. 

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