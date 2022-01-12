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Костюк програла Гофф у другому колі турніру в Австралії

Сьогодні 10:46 225 1
Поєдинок тривав 1 годину і 56 хвилин
Костюк програла Гофф у другому колі турніру в Австралії
#Гофф, #Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки в другому колі турніру в Аделаїді, Австралії.

Костюк поступилася американці Корі Гофф. Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 5:7, 6:3.

Українка за цей час 2 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 6 брейк-пойнта.

Adelaide International 2 - WTA250
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Друге коло, 12 січня

Корі Гофф (США) - Марта Костюк (Україна) 6:3, 5:7, 6:3

Нагадаємо, Бондаренко програла Маріно в кваліфікації Australian Open.

Також, Калініна зазнала поразки в турнірі.

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