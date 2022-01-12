Костюк програла Гофф у другому колі турніру в Австралії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Марта Костюк зазнала поразки в другому колі турніру в Аделаїді, Австралії.
Костюк поступилася американці Корі Гофф. Матч тривав 1 годину 56 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 5:7, 6:3.
Українка за цей час 2 рази подала навиліт, допустила 5 подвійних помилок та реалізувала 2 з 6 брейк-пойнта.
Adelaide International 2 - WTA250
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $239,477
Хард
Друге коло, 12 січня
Корі Гофф (США) - Марта Костюк (Україна) 6:3, 5:7, 6:3
Нагадаємо, Бондаренко програла Маріно в кваліфікації Australian Open.
Також, Калініна зазнала поразки в турнірі.