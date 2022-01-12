Снігур поступилася Масаровій у другому колі кваліфікації Australian Open

Українка покинула турнір серії Grand Slam

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Дар'я Снігур поступилася іспанці Ребеці Масаровій у другому раунді кваліфікації Australian Open.

Поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила три подвійні помилки та використала лише 1 з 8 брейк-пойнтів

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $75,000,000

Хард

Кваліфікація, друге коло, 12 січня

Ребека Масарова (Іспанія) - Дар'я Снігур (Україна) 6:3,6:1

Нагадаємо, Надаль виграв турнір у Мельбурні та встановив історичний рекорд.