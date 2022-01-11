Надаль виграв турнір у Мельбурні та встановив історичний рекорд

Історична перемога Рафаеля Надаля

Джерело - Чемпіон.

Іспанський тенісист Рафаель Надаль здобув перемогу на турнірі ATP 250 в австралійському Мельбурні

У фінальному іспанець обіграв американця Максима Крессі.

Для Надаля це вже 19-й сезон поспіль із виграними титулами (починаючи з 2004-го). Це абсолютний рекорд у найближчого переслідувача Новака Джоковича на цей час 16 таких сезонів.

За загальною кількістю сезонів із титулами Надаль теж вийшов на перше місце, обійшовши Андре Агассі та Роджера Федерера, у яких по 18.

Раніше повідомлялося, що Джокович надав неправдиву інформацію у декларації при в'їзді в Австралію.