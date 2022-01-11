Світоліна розповіла, через що плакала на Олімпійських іграх

Перша ракетка України Еліна Світоліна пояснила сльози на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповіла сама тенісистка в інтерв'ю Гордону.

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"Чи я плакала? Так. У мене була перерва (перед фіналом). Тобто я грала з понеділка по п'ятницю до півфіналу, півфінал – у п'ятницю. Потім цілий день (вихідний у) суботу, і цілий день у мене була просто істерика, тому що я так хотіла пройти у фінал… Ой, навіть зараз дуже складно про це говорити!..

Але все одно бронзова медаль, яку я принесла країні і собі, – це для мене дуже багато значить", - відзначила Світоліна.