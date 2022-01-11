Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко переграла Анкіту Райну з Індії в першому раунді кваліфікації Australian Open.
Поєдинок тривав усього 52 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:0.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 6 з 10 брейкпоінтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло, 11 січня
Леся Цуренко (Україна) - Анкіта Райна (Індія) 6:1, 6:0
У другому раунді суперницею Цуренко буде Ейжа Мухаммад з США.
Раніше, Стаховський поступився Вулфу в першому колі кваліфікаці.
Нагадаємо, Сачко вийшов у другий раунд кваліфікації.