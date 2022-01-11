Українка вийшла до наступного етапу

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко переграла Анкіту Райну з Індії в першому раунді кваліфікації Australian Open.

Поєдинок тривав усього 52 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:0.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 6 з 10 брейкпоінтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $75,000,000

Хард

Кваліфікація, перше коло, 11 січня

Леся Цуренко (Україна) - Анкіта Райна (Індія) 6:1, 6:0

У другому раунді суперницею Цуренко буде Ейжа Мухаммад з США.

Раніше, Стаховський поступився Вулфу в першому колі кваліфікаці.

Нагадаємо, Сачко вийшов у другий раунд кваліфікації.