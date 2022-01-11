Треш тижня. Джокович ходив на зустріч з дітьми, маючи позитивний ПЛР-тест на ковід
Вчора 20:27 847
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал
Сьогодні 12:15 4793
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 09:55 5245 1
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 00:01 8312
У Десні підтвердили заборону на трансфери
Вчора 22:12 448
Мудрик - у ТОП-40 рейтингу найперспективніших гравців УЄФА
Вчора 20:56 420
Металіст готує трансфер ексголкіпера Динамо
Вчора 19:27 1547
Дженоа вирішила майбутнє Шевченка
Вчора 19:11 3335
Рой Кін підписав контракт зі SkyBet та засвітився у новій рекламі букмекера
Вчора 18:20 194
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 17:52 11699
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Цуренко декласувала Райну і виграла перший матч в кваліфікації Australian Open

Сьогодні 11:45 252 1
Українка вийшла до наступного етапу
Цуренко декласувала Райну і виграла перший матч в кваліфікації Australian Open
#Australian Open, #Леся Цуренко, #Райна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко переграла Анкіту Райну з Індії в першому раунді кваліфікації Australian Open.

Поєдинок тривав усього 52 хвилини і завершився з рахунком 6:1, 6:0.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та реалізувала 6 з 10 брейкпоінтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло, 11 січня

Леся Цуренко (Україна) - Анкіта Райна (Індія) 6:1, 6:0

У другому раунді суперницею Цуренко буде Ейжа Мухаммад з США.

Раніше, Стаховський поступився Вулфу в першому колі кваліфікаці.

Нагадаємо, Сачко вийшов у другий раунд кваліфікації.

Коментарі ()