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Бондаренко з перемоги розпочала кваліфікацію Australian Open

Сьогодні 14:20 83 0
Українка переграла Шарлотт Кемпенарс-Поч з Австралії
Бондаренко з перемоги розпочала кваліфікацію Australian Open
#Бондаренко, #Кемпенарс

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко переграла Шарлотт Кемпенарс-Поч з Австралії в першому раунді кваліфікації Australian Open.

Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.

Бондаренко жодного разу не подала навиліт, допустила 10 подвійних помилок та використала 5 з 9 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло, 10 січня

Катерина Бондаренко (Україна) - Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралія) 5:7, 6:3, 6:2

У наступному раунді Бондаренко зіграє з Ребеккою Маріно з Канади.

Раніше Снігур здобула дебютну перемогу в кваліфікації Australian Open.

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