Бондаренко з перемоги розпочала кваліфікацію Australian Open

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Бондаренко переграла Шарлотт Кемпенарс-Поч з Австралії в першому раунді кваліфікації Australian Open.
Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.
Бондаренко жодного разу не подала навиліт, допустила 10 подвійних помилок та використала 5 з 9 брейк-пойнтів.
Australian Open - Grand Slam
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $75,000,000
Хард
Кваліфікація, перше коло, 10 січня
Катерина Бондаренко (Україна) - Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралія) 5:7, 6:3, 6:2
У наступному раунді Бондаренко зіграє з Ребеккою Маріно з Канади.
Раніше Снігур здобула дебютну перемогу в кваліфікації Australian Open.