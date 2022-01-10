Бондаренко з перемоги розпочала кваліфікацію Australian Open

Українка переграла Шарлотт Кемпенарс-Поч з Австралії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Бондаренко переграла Шарлотт Кемпенарс-Поч з Австралії в першому раунді кваліфікації Australian Open.

Поєдинок тривав 2 години 15 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:3, 6:2.

Бондаренко жодного разу не подала навиліт, допустила 10 подвійних помилок та використала 5 з 9 брейк-пойнтів.

Australian Open - Grand Slam

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $75,000,000

Хард

Кваліфікація, перше коло, 10 січня

Катерина Бондаренко (Україна) - Шарлотта Кемпенарс-Поч (Австралія) 5:7, 6:3, 6:2

У наступному раунді Бондаренко зіграє з Ребеккою Маріно з Канади.

Раніше Снігур здобула дебютну перемогу в кваліфікації Australian Open.