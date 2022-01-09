Призовий фонд турніру становив 521 тисячу доларів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 9 січня, відбувся фінал на турнірі в Аделаїді, в якому зустрічалися Гаель Монфіс (Франція) та Карен Хачанов (Росія).

Французький тенісист зумів обіграти свого суперника, вигравши трофей. Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Монфіс зумів виконати 6 подач навиліт і реалізував один брейк-пойнт із трьох.

Adelaide International 1 - ATP 250

Аделаїда (Австралія)

Призовий фонд $521,000

Фінал, 9 січня

Гаель Монфіс (Франція) - Карен Хачанов (Росія) 6:4, 6:4

Нагадаємо, Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді.