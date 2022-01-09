Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 9 січня, відбувся фінал на турнірі в Аделаїді, в якому зустрічалися Гаель Монфіс (Франція) та Карен Хачанов (Росія).
Французький тенісист зумів обіграти свого суперника, вигравши трофей. Матч тривав 1 годину 19 хвилин. Монфіс зумів виконати 6 подач навиліт і реалізував один брейк-пойнт із трьох.
Adelaide International 1 - ATP 250
Аделаїда (Австралія)
Призовий фонд $521,000
Фінал, 9 січня
Гаель Монфіс (Франція) - Карен Хачанов (Росія) 6:4, 6:4
Нагадаємо, Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді.