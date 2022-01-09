Ястремська з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№99 WTA) з перемоги стартувала у кваліфікації турніру WTA 250 в Аделаїді.
Українка у двох сетах переграла швейцарку Йоанну Цугер (№289 WTA). Матч тривав 1 годину 18 хвилин.
Ястремська виконала 7 сейвів, припустилася 5 подвійних помилок та використала 4 з 4 брейк-пойнтів.
У наступному поєдинку Ястремська зустрінеться з бельгійкою Алісон ван Ейтванк (№58 WTA), посіяною у кваліфікації під першим номером.
Adelaide International 2 - WTA250
Призовий фонд 239,477
Кваліфікація. Перше коло
9 січня
Даяна Ястремська - Йоанне Цугер 7:5, 6:4
Нагадаємо, на початку січня Даяна програла у першому колі кваліфікації турніру Melbourne Summer Set 1.