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Ястремська з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Аделаїді

Сьогодні 08:24 66 0
Українка здобула першу перемогу у році
Ястремська з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Аделаїді
#Даяна Ястремська

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№99 WTA) з перемоги стартувала у кваліфікації турніру WTA 250 в Аделаїді. 

Українка у двох сетах переграла швейцарку Йоанну Цугер (№289 WTA). Матч тривав 1 годину 18 хвилин.

Ястремська виконала 7 сейвів, припустилася 5 подвійних помилок та використала 4 з 4 брейк-пойнтів.

У наступному поєдинку Ястремська зустрінеться з бельгійкою Алісон ван Ейтванк (№58 WTA), посіяною у кваліфікації під першим номером.

Adelaide International 2 - WTA250
Призовий фонд 239,477
Кваліфікація. Перше коло
9 січня

Даяна Ястремська -  Йоанне Цугер 7:5, 6:4

Нагадаємо, на початку січня Даяна програла у першому колі кваліфікації турніру Melbourne Summer Set 1.

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