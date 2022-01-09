Ястремська з перемоги стартувала у кваліфікації турніру в Аделаїді

Українка здобула першу перемогу у році

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№99 WTA) з перемоги стартувала у кваліфікації турніру WTA 250 в Аделаїді.

Українка у двох сетах переграла швейцарку Йоанну Цугер (№289 WTA). Матч тривав 1 годину 18 хвилин.

Ястремська виконала 7 сейвів, припустилася 5 подвійних помилок та використала 4 з 4 брейк-пойнтів.

У наступному поєдинку Ястремська зустрінеться з бельгійкою Алісон ван Ейтванк (№58 WTA), посіяною у кваліфікації під першим номером.

Adelaide International 2 - WTA250

Призовий фонд 239,477

Кваліфікація. Перше коло

9 січня

Даяна Ястремська - Йоанне Цугер 7:5, 6:4

Нагадаємо, на початку січня Даяна програла у першому колі кваліфікації турніру Melbourne Summer Set 1.