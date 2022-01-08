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Молчанов програв у півфіналі парного турніру у Мельбурні

Сьогодні 08:56 114 0
Матч тривав 59 хвилин
Молчанов програв у півфіналі парного турніру у Мельбурні
#Молчанов

Джерело - Чемпіон.

34-річний український тенісист Денис Молчанов у парі з 31-річним литовцем Річардасом Беранкісом завершив виступ у парному турнірі в Мельбурні.

У півфіналі українсько-литовський дует у двох сетах програв казахстансько-пакистанській парі Недовєсов/Куреші. Матч тривав 59 хвилин.

Відзначимо, що Молчанов та Беранкіс не змогли зробити жодного брейку, маючи шість брейк-пойнтів за матч.

Melbourne Summer Set - ATP 250
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $521,000
Хард
Півфінал, 08 січня

Олександр Недовєсов / Айсам Куреші - Денис Молчанов / Річардас Беранкіс 6:2, 6:2

Нагадаємо, Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Аделаїді.

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