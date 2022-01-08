Молчанов програв у півфіналі парного турніру у Мельбурні

Матч тривав 59 хвилин

Джерело - Чемпіон.

34-річний український тенісист Денис Молчанов у парі з 31-річним литовцем Річардасом Беранкісом завершив виступ у парному турнірі в Мельбурні.

У півфіналі українсько-литовський дует у двох сетах програв казахстансько-пакистанській парі Недовєсов/Куреші. Матч тривав 59 хвилин.

Відзначимо, що Молчанов та Беранкіс не змогли зробити жодного брейку, маючи шість брейк-пойнтів за матч.

Melbourne Summer Set - ATP 250

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $521,000

Хард

Півфінал, 08 січня

Олександр Недовєсов / Айсам Куреші - Денис Молчанов / Річардас Беранкіс 6:2, 6:2

Нагадаємо, Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Аделаїді.