Молчанов програв у півфіналі парного турніру у Мельбурні

Джерело - Чемпіон.
34-річний український тенісист Денис Молчанов у парі з 31-річним литовцем Річардасом Беранкісом завершив виступ у парному турнірі в Мельбурні.
У півфіналі українсько-литовський дует у двох сетах програв казахстансько-пакистанській парі Недовєсов/Куреші. Матч тривав 59 хвилин.
Відзначимо, що Молчанов та Беранкіс не змогли зробити жодного брейку, маючи шість брейк-пойнтів за матч.
Melbourne Summer Set - ATP 250
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $521,000
Хард
Півфінал, 08 січня
Олександр Недовєсов / Айсам Куреші - Денис Молчанов / Річардас Беранкіс 6:2, 6:2
Нагадаємо, Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Аделаїді.