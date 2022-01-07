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Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Аделаїді

Сьогодні 10:55 112 0
Матч тривав 51 хвилину
Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Аделаїді
#Барті, #Кіченок, #Мірза

Джерело - Чемпіон.

29-річна українська тенісистка Надія Кіченок у дуеті із 35-річною індійською спортсменкою Санею Мірзою не змогла пробитися до фіналу парного турніру в австралійській Аделаїді.

У півфіналі змагань дует Кіченок/Мірза у трьох сетах програв австралійській парі Сторм Сандерс/Ешлі Барті - 1:6, 6:2, 8:10.

Матч тривав 51 хвилину.

Adelaide International 1 - WTA500
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $703,580
Хард
Півфінал, 07 січня

Сторм Сандерс/Ешлі Барті - Надія Кіченок / Саня Мірза 6:1, 2:6, 10:8

Раніше, Молчанов вийшов до півфіналу парного турніру в Мельбурні.

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