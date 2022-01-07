Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Аделаїді

Матч тривав 51 хвилину

Джерело - Чемпіон.

29-річна українська тенісистка Надія Кіченок у дуеті із 35-річною індійською спортсменкою Санею Мірзою не змогла пробитися до фіналу парного турніру в австралійській Аделаїді.

У півфіналі змагань дует Кіченок/Мірза у трьох сетах програв австралійській парі Сторм Сандерс/Ешлі Барті - 1:6, 6:2, 8:10.

Матч тривав 51 хвилину.

Adelaide International 1 - WTA500

Аделаїда, Австралія

Призовий фонд - $703,580

Хард

Півфінал, 07 січня

Сторм Сандерс/Ешлі Барті - Надія Кіченок / Саня Мірза 6:1, 2:6, 10:8

Раніше, Молчанов вийшов до півфіналу парного турніру в Мельбурні.