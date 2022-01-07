Кіченок програла у півфіналі парного турніру в Аделаїді

Джерело - Чемпіон.
29-річна українська тенісистка Надія Кіченок у дуеті із 35-річною індійською спортсменкою Санею Мірзою не змогла пробитися до фіналу парного турніру в австралійській Аделаїді.
У півфіналі змагань дует Кіченок/Мірза у трьох сетах програв австралійській парі Сторм Сандерс/Ешлі Барті - 1:6, 6:2, 8:10.
Матч тривав 51 хвилину.
Adelaide International 1 - WTA500
Аделаїда, Австралія
Призовий фонд - $703,580
Хард
Півфінал, 07 січня
Сторм Сандерс/Ешлі Барті - Надія Кіченок / Саня Мірза 6:1, 2:6, 10:8
Раніше, Молчанов вийшов до півфіналу парного турніру в Мельбурні.