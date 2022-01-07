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Молчанов вийшов до півфіналу парного турніру в Мельбурні

Сьогодні 09:40 110 0
У півфіналі Молчанов зіграє проти Недовєсова
Молчанов вийшов до півфіналу парного турніру в Мельбурні
#Молчанов

Джерело - Чемпіон.

Українець Денис Молчанов та його напарник Річардас Беранкіс із Литви здобули третю перемогу на турнірі в Мельбурні.

Денис та Річардас пару Маркус Даніелл (Нова Зеландія)/Деніс Кудла (США). Матч тривав 1 годину та 31 хвилину.

У півфіналі Молчанов і Беранкіс зустрінуться з казахстансько-пакистанським дуетом Недовєсов/Куреші. До 2013 року Недовєсов виступав за Україну.

Melbourne Summer Set - ATP 250
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $521,000
Хард
Чвертьфінал, 07 січня

Денис Молчанов / Річардас Беранкіс - Маркус Даніелл/Деніс Кудла 2:6, 7:6 (7:5), 10:8

Нагадаємо, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.

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