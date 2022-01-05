Усика включено до топ-10 найкращих спортсменів світу 2021 року
Вчора 17:40 687
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 12:26 10594
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 11:40 6538
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини
Сьогодні 10:29 21264
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:24 13806
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Сьогодні 10:22 13574
Шевченко може очолити збірну Польщі
Сьогодні 08:28 1400
Кубок африканських націй-2021. Повний розклад змагань
Сьогодні 07:53 1341 1
Куртуа не увійшов у заявку Реала на матч Кубка Іспанії
Вчора 18:51 705
Поставлено крапку у колумбійському футбольному скандалі
Вчора 18:50 477
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Стаховський поступився на старті парного турніру ATP у Мельбурні

Сьогодні 10:43 124 0
Стаховський вибув з парного турніру
Стаховський поступився на старті парного турніру ATP у Мельбурні
#Сергій Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський у парі з Йозефом Коваликом зі Словаччини невдало стартували на турнірі ATP 250 у Мельбурні.

Україно-словацька пара у першому колі поступилась Американсько-німецькому дуету Маркос Джирона / Домінік Кепфер.

Матч тривав 1 годину та 2 хвилин.

Melbourne Summer Set - ATP 250
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $521,000
Хард
Перше коло, 05 січня

Маркос Джирона / Домінік Кепфер - Сергій Стаховський / Йозеф Ковалик 6:3, 6:3

Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.

Коментарі ()