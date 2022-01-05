Стаховський поступився на старті парного турніру ATP у Мельбурні

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський у парі з Йозефом Коваликом зі Словаччини невдало стартували на турнірі ATP 250 у Мельбурні.
Україно-словацька пара у першому колі поступилась Американсько-німецькому дуету Маркос Джирона / Домінік Кепфер.
Матч тривав 1 годину та 2 хвилин.
Melbourne Summer Set - ATP 250
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $521,000
Хард
Перше коло, 05 січня
Маркос Джирона / Домінік Кепфер - Сергій Стаховський / Йозеф Ковалик 6:3, 6:3
Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.