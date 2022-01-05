Стаховський поступився на старті парного турніру ATP у Мельбурні

Стаховський вибув з парного турніру

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський у парі з Йозефом Коваликом зі Словаччини невдало стартували на турнірі ATP 250 у Мельбурні.

Україно-словацька пара у першому колі поступилась Американсько-німецькому дуету Маркос Джирона / Домінік Кепфер.

Матч тривав 1 годину та 2 хвилин.

Melbourne Summer Set - ATP 250

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $521,000

Хард

Перше коло, 05 січня

Маркос Джирона / Домінік Кепфер - Сергій Стаховський / Йозеф Ковалик 6:3, 6:3

Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.