Молчанов вийшов у чвертьфінал парного турніру в Мельбурні

Джерело - Чемпіон.
Українець Денис Молчанов та його напарник Річардас Беранкіс із Литви оформили перемогу у стартовому матчі на турнірі в Мельбурні.
У першому колі українсько-литовський дует обіграв аргентинсько-іспанську пару Факундо Багніс / Бернабе Сапата Міральєс.
Матч тривав 1 годину та 9 хвилин.
У чвертьфіналі українсько-литовська пара зіграє з другим сіяним, парою Равен Клаасен / Бен Маклахлан.
Melbourne Summer Set - ATP 250
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд - $521,000
Хард
Перше коло, 05 січня
Денис Молчанов / Річардас Беранкіс - Равен Клаасен / Бен Маклахлан 6:3, 6:4
Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.