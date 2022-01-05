Молчанов вийшов у чвертьфінал парного турніру в Мельбурні

Українець побореться за вихід у півфінал

Джерело - Чемпіон.

Українець Денис Молчанов та його напарник Річардас Беранкіс із Литви оформили перемогу у стартовому матчі на турнірі в Мельбурні.

У першому колі українсько-литовський дует обіграв аргентинсько-іспанську пару Факундо Багніс / Бернабе Сапата Міральєс.

Матч тривав 1 годину та 9 хвилин.

У чвертьфіналі українсько-литовська пара зіграє з другим сіяним, парою Равен Клаасен / Бен Маклахлан.

Melbourne Summer Set - ATP 250

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд - $521,000

Хард

Перше коло, 05 січня

Денис Молчанов / Річардас Беранкіс - Равен Клаасен / Бен Маклахлан 6:3, 6:4

Раніше, Кіченок з перемоги розпочала парний турнір в Аделаїді.