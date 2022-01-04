Стаховський зіграє у парній сітці турніру ATP у Мельбурні

Джерело - btu.org.uа.
Український тенісист Сергій Стаховський виступить у змаганнях пар турніру Melbourne Summer Set - ATP 250 в Австралії.
Стаховський та його напарник Йозеф Ковалик зі Словаччини пройшли до основи з альтернативного списку, замінивши дует Ілля Івашко/Андрій Василевський з Білорусі.
У першому колі основної сітки українсько-словацький тандем зіграє проти Маркоса Джирона (США) та Домініка Кепфера (Німеччина).
На турнірі Melbourne Summer Set у парній сітці також заявлений українець Денис Молчанов. Його партнер - литовець Рікардас Беранкіс.
Раніше, Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді.