Стаховський зіграє у парній сітці турніру ATP у Мельбурні

Стаховський зіграє у парному турнірі

Український тенісист Сергій Стаховський виступить у змаганнях пар турніру Melbourne Summer Set - ATP 250 в Австралії.

Стаховський та його напарник Йозеф Ковалик зі Словаччини пройшли до основи з альтернативного списку, замінивши дует Ілля Івашко/Андрій Василевський з Білорусі.

У першому колі основної сітки українсько-словацький тандем зіграє проти Маркоса Джирона (США) та Домініка Кепфера (Німеччина).

На турнірі Melbourne Summer Set у парній сітці також заявлений українець Денис Молчанов. Його партнер - литовець Рікардас Беранкіс.

Раніше, Світоліна програла маловідомій росіянці на турнірі в Аделаїді.