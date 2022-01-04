Сачко з перемоги стартував на турнірі в Австралії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (244) впевнено стартував на челленджері в Австралії.
У першому колі українець у двох сетах обіграв австралійця Патріка Фіцджеральда, який потрапив до основи як лакі-лузер.
Матч тривав 73 хвилини. Сачко п'ять разів виграв подачу австралійця та дозволив супернику реалізувати один із двох зароблених брейк-пойнтів.
Traralgon International - ATP Challenger Tour
Траралгон, Австралія
Хард
Призовий фонд - €58,320
Перше коло, 04 січня
Віталій Сачко – Патрік Фіцджеральд 6:1, 6:4
Раніше, Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні.