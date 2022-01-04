Сачко з перемоги стартував на турнірі в Австралії

Впевнений старт українця

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (244) впевнено стартував на челленджері в Австралії.

У першому колі українець у двох сетах обіграв австралійця Патріка Фіцджеральда, який потрапив до основи як лакі-лузер.

Матч тривав 73 хвилини. Сачко п'ять разів виграв подачу австралійця та дозволив супернику реалізувати один із двох зароблених брейк-пойнтів.

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Траралгон, Австралія

Хард

Призовий фонд - €58,320

Перше коло, 04 січня

Віталій Сачко – Патрік Фіцджеральд 6:1, 6:4

Раніше, Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні.