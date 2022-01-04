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Сачко з перемоги стартував на турнірі в Австралії

Сьогодні 08:25 219 0
Впевнений старт українця
Сачко з перемоги стартував на турнірі в Австралії
#Сачко

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко (244) впевнено стартував на челленджері в Австралії.

У першому колі українець у двох сетах обіграв австралійця Патріка Фіцджеральда, який потрапив до основи як лакі-лузер.

Матч тривав 73 хвилини.  Сачко п'ять разів виграв подачу австралійця та дозволив супернику реалізувати один із двох зароблених брейк-пойнтів.

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Траралгон, Австралія
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Призовий фонд - €58,320
Перше коло, 04 січня

Віталій Сачко – Патрік Фіцджеральд 6:1, 6:4

Раніше, Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні.

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