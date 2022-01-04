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Цуренко програла фінал кваліфікації турніру в Мельбурні

Сьогодні 08:10 247 0
Цуренко програла фінал кваліфікації турніру в Мельбурні
Цуренко програла фінал кваліфікації турніру в Мельбурні
#Леся Цуренко

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко програла Олександрі Соснович із Білорусі у фіналі кваліфікації турніру WTA250 Melbourne Summer Set.

Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 10 брейк-пойнтів.

Melbourne Summer Set 2 - WTA250
Мельбурн, Австралія
Хард
Призовий фонд - $239,477
Кваліфікація, Фінал
04 січня 

Олександра Соснович - Леся Цуренко 7:5, 6:1

Раніше, Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні.

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