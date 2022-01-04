Цуренко програла фінал кваліфікації турніру в Мельбурні

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко програла Олександрі Соснович із Білорусі у фіналі кваліфікації турніру WTA250 Melbourne Summer Set.

Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. Цуренко жодного разу не подала на виліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 2 з 10 брейк-пойнтів.

Melbourne Summer Set 2 - WTA250

Мельбурн, Австралія

Хард

Призовий фонд - $239,477

Кваліфікація, Фінал

04 січня

Олександра Соснович - Леся Цуренко 7:5, 6:1

Раніше, Ястремська програла на старті кваліфікації турніру у Мельбурні.