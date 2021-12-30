Страхова вийшла до півфіналу парного турнір ITF в Індії

Українка побореться за вихід у фінал турніру

Джерело - Чемпіон.

Українка Валерія Страхова та Анна Даниліна з Казахстану пробилися до півфіналу турніру ITF у Наві-Мумбаї (Індія).

У чвертьфіналі Страхова та Даниліна здобули перемогу над японським тандемом Фуна Козакі - Місакі Мацуда.

За місце у фіналі Страхова та Даниліна зійдуться з переможцем протистояння між індійсько-російським дуетом Пратана Тхомбаре - Катерина Яшина та індійською парою Саї Чамарті - Соха Садих.

W25 Navi Mumbai - ITF W25

Наві-Мумбаї, Індія

Призовий фонд - $ 25 000

1/4 фіналу, 30 грудня

Валерія Страхова / Анна Даниліна - Фуна Козакі / Місакі Мацуда 6:4, 6:3

Раніше, Страхова виграла турнір ITF в Індії.