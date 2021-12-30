Страхова вийшла до півфіналу парного турнір ITF в Індії

Джерело - Чемпіон.
Українка Валерія Страхова та Анна Даниліна з Казахстану пробилися до півфіналу турніру ITF у Наві-Мумбаї (Індія).
У чвертьфіналі Страхова та Даниліна здобули перемогу над японським тандемом Фуна Козакі - Місакі Мацуда.
За місце у фіналі Страхова та Даниліна зійдуться з переможцем протистояння між індійсько-російським дуетом Пратана Тхомбаре - Катерина Яшина та індійською парою Саї Чамарті - Соха Садих.
W25 Navi Mumbai - ITF W25
Наві-Мумбаї, Індія
Призовий фонд - $ 25 000
1/4 фіналу, 30 грудня
Валерія Страхова / Анна Даниліна - Фуна Козакі / Місакі Мацуда 6:4, 6:3