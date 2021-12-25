Страхова виграла турнір ITF в Індії

Джерело - Чемпіон.
Українка Валерія Страхова та Анна Даниліна з Казахстану стали переможницями турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Пуне (Індія).
У фінальному поєдинку парного розряду посіяні під першим номером Страхова і Даниліна здобули перемогу над японським тандемом Фуна Козакі - Місакі Мацуда.
Для Страхової це був восьмий парний фінал на турнірах ITF у 2021 році.
ITF - W25 Pune 2
Пуне, Індія
Призовий фонд - $25000
Хард
Фінал, 24 грудня
Валерія Страхова / Анна Даниліна - Фуна Козакі / Місакі Мацуда 6:0, 2:6, 10:5