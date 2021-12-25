Ребров: Я був готовий до роботи у збірній України
Вчора 13:08 2903 1
Гутцайт: Україна подасть заявку на проведення зимових Олімпійських ігор 2030
Сьогодні 09:55 118
Гутцайт відмовився їхати на Олімпіаду в Пекін
Вчора 23:54 1032
КДК УАФ покарав Динамо за расизм та банери
Вчора 21:55 653
Довбик та Скрипник стали найкращими гравцем та тренером місяця в УПЛ
Вчора 21:42 305
Вест Гем готовий продати Ярмоленка
Вчора 20:41 1230
12-річний українець переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів
Вчора 19:55 496
Ювентус цікавився голкіпером Динамо
Вчора 19:09 1111
Сімейка Вейна Руні полюбляє скандали, в тому числі беттінгові
Вчора 18:12 334
Ребров: Був великий конфлікт і я міг залишити Аль-Айн
Вчора 15:32 721
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Страхова виграла турнір ITF в Індії

Сьогодні 09:43 171 0
Страхова виграла титул у парному розряді
Страхова виграла турнір ITF в Індії
#Валерія Страхова

Джерело - Чемпіон.

Українка Валерія Страхова та Анна Даниліна з Казахстану стали переможницями турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Пуне (Індія).

У фінальному поєдинку парного розряду посіяні під першим номером Страхова і Даниліна здобули перемогу над японським тандемом Фуна Козакі - Місакі Мацуда.

Для Страхової це був восьмий парний фінал на турнірах ITF у 2021 році.

ITF - W25 Pune 2
Пуне, Індія
Призовий фонд - $25000
Хард
Фінал, 24 грудня

Валерія Страхова / Анна Даниліна - Фуна Козакі / Місакі Мацуда 6:0, 2:6, 10:5

Раніше, Страхова поступилась на старті турніру в Уругваї.

Коментарі ()