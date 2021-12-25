Страхова виграла турнір ITF в Індії

Страхова виграла титул у парному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українка Валерія Страхова та Анна Даниліна з Казахстану стали переможницями турніру Міжнародної федерації тенісу (ITF) в Пуне (Індія).

У фінальному поєдинку парного розряду посіяні під першим номером Страхова і Даниліна здобули перемогу над японським тандемом Фуна Козакі - Місакі Мацуда.

Для Страхової це був восьмий парний фінал на турнірах ITF у 2021 році.

ITF - W25 Pune 2

Пуне, Індія

Призовий фонд - $25000

Хард

Фінал, 24 грудня

Валерія Страхова / Анна Даниліна - Фуна Козакі / Місакі Мацуда 6:0, 2:6, 10:5

Раніше, Страхова поступилась на старті турніру в Уругваї.