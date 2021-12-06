Сачко з перемоги стартував на турнірі в Італії

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко (255) вдало стартував на турнірі ATP Challenger Tour в італійському Форлі.
У першому колі українець обіграв Александер Ерлер (340) з Австрії.
Матч тривав 1 годину та 40 хвилин. Сачко 7 разів подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 5 з 9 брейк-пойнтів.
Citta' Di Forli' 3 - ATP Challenger Tour
Форлі, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Перше коло, 06 грудня
Віталій Сачко - Александер Ерлер 3:6, 6:2, 6:2
Раніше, Сачко поступився у парному фіналі турніру ATP в Італії.