Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко поступився у парному фіналі турніру ATP Challenger Tour у Форлі.
У вирішальному матчі Сачко разом із представником Чехії програв дуету хорватсько-австрійському дуету Санчич/Вайссборн.
Суперники провели на корті 1 годину 29 хвилин.
CITTA' DI FORLI' - ATP Challenger Tour
Форлі, Італія
Призовий фонд - €44,820
Хард
Фінал, 3 грудня
Антоніо Шанчич/Трістан-Самуель Вайссборн (Хорватія/Австрія) - Віталій Сачко/Лукаш Росол (Україна/Чехія) 7(7):6(4), 4:6, 10:7
Раніше, Сачко програв Рууду у другому матчі Кубку Девіса.