Адамес: Дерев'янченко - хороший боєць

Домініканець Карлос Адамес (20-1, 16 КО) впевнений у своїй перемозі над українцем Сергієм Дерев’янченком (13-3, 10 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я хочу битися з найкращими боксерами, і Сергій, безсумнівно, один із них. Я розумію, що багато чого стоїть на кону, але не збираюся тікати від цього. Я схвильований від того, що відбудеться в неділю ввечері.

Розумію, що Дерев’янченко бився з великими бійцями, але зараз він зустрінеться з Карлосом Адамесом, а я — сильний панчер. Не треба мене недооцінювати, інакше він матиме великі проблеми. Я вважаю себе таким самим великим бійцем, як і він.

Я продемонструю всім, наскільки я можу бути могутнім і небезпечним. Сергій - хороший боєць, але він не стане для мене на заваді. Я не вважаю його непереборною горою. Я буду до нього готовий. Він зрозуміє, наскільки я сильний", - розповів Адамес.