Дерев'янченко отримає бій за чемпіонський титул

Український боксер поб'ється за титул

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Сергій Дерев'янченко (13-3, 10 KO) незабаром може знову отримати шанс оскаржити титул чемпіона світу.

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Українець має зустрітися з Хайме Мунгуєю (38-0, 30 КО) за титул чемпіона за версією WBC. Чинний чемпіон за цією версією Джермалл Чарло незабаром підніметься в суперспредную вагу і відмовиться від свого титулу.

Таким чином, Дерев'янченко та Мунгуйя оскаржать вакантний пояс WBC.

Нагадаємо, на шоу за участю Дерев'янченка організатори заробили мільйони доларів.