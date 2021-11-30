Хейні: Хочу бою з Ломаченком

Чемпіон світу за версією WBC у легкій вазі Девін Хейні готовий провести поєдинок із українцем Василем Ломаченком.

Про це розповів сам боксер.

"Мені здається, що будь-який з великих боїв у легкій вазі зробить мою кар'єру більш вагомою, чи це Теофімо Лопес, Джервонта Девіс чи Лома. Я думаю, що цих трьох хлопців поважають. Перемоги над ними дозволять мені потрапити до списку pound-for-pound та зміцнять мої позиції.

Я роками викликав Лому. Я хочу битися з найкращими. Я говорив про це і ладен битися з будь-яким суперником. Я нікого не уникаю, ні від кого не бігаю. Я бажаю вийти в ринг та випробувати свої навички з найкращими бійцями", - сказав Хейні.