Світоліна організує у Києві благодійний аукціон

Захід відбудеться 26 листопада

У Києві відбудеться благодійний вечір Еліни Світоліної, на якому зберуться знаменитості та гості з усього світу.

Про це повідомляє Фонд Еліни Світоліної в Україні.

"З молотка підуть "враження" та знакові спортивні "коштовності" — ігрова ракетка Еліни Світоліної із Токіо-2020, де вона виборола першу олімпійську медаль в історії великого тенісу України; ігрова футболка легендарного Новака Джоковича, яку із спеціальними побажаннями він передав до Фонду Еліни Світоліної в Україні; приватна дегустація ексклюзивних вин Moët Hennessy від LVMH Foundation в унікальному L’Appartement Private у Парижі; запрошення на закриту вечірку Christian Dior у компанії Еліни з подальшим відвідуванням турніру Великого Шолому Roland Garros та інші ексклюзивні лоти", - йдеться в повідомленні.

Всі кошти, зібрані Фондом Еліни Світоліної під час благодійного вечора, підуть на створення першої в Україні Дитячої міжнародної академії тенісу.

Захід відбудеться 26 листопада у готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Нагадаємо, Світоліна вперше з 2016 року завершила сезон поза ТОП-10 рейтингу WTA.