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Світоліна: У нас з Монфісом є шлюбний контракт

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Світоліна: У нас з Монфісом є шлюбний контракт
#Монфіс, #Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Еліна Світоліна зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом має шлюбний контракт.

Про це заявила українська тенісистка.

"Гаель хоче велику родину, першою дитиною хоче хлопчика. Я теж.

З моїми батьками в нього дуже добрі стосунки. Вони знають англійську на середньому рівні, тому коли ми бачимося, то у нас дуже тепле спілкування. Батьки Гаеля, на жаль, англійською не говорять, мені довелося вчити французьку. Я його ще й до того навчала.

Зараз я практикую мову і спілкуюся з ними французькою. Наші батьки не контактують між собою через мовний бар'єр. Мої батьки не розмовляють французькою, а батьки Гаеля – англійською, тому у нас немає жодних проблем.

У нас є сімейний бюджет, але також є свої кошти у кожного окремо. У мене є мої гроші, які витрачаю на переїзди, на тренерів. Він також має свої гроші на його проекти. Коли ми живемо разом, тобто сімейний бюджет на якісь покупки тощо.Ми маємо шлюбний контракт. Напевно, в Україні це не дуже прийнято, бо у нас не так багато жінок, які заробляють чималі гроші.

Коли ти заробляєш великі гроші, то потрібен шлюбний контракт, особливо якщо кожна сторона має свої великі проекти і великі витрати. Я прожила багато років у Європі, і для мене це вже норма", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна отримала іменну зірку у Києві.

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