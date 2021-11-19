Російський тенісист отримав 20-місячну дискваліфікацію

Спортсмен приймав допінг

Російський тенісист Теймураз Габашвілі дискваліфікований на 20 місяців через порушення антидопінгових правил.

Про це повідомляє ITF.

У зразку сечі тенісиста за 16 червня, взятої на челенджері в Казахстані, виявлено фуросемід – заборонений діуретик. Сам фуросемід - не допінг, але він заборонений WADA з 2019 року, тому що прискорено виводить нелегальні препарати з організму.

Російський спортсмен визнав порушення та погодився на термін дискваліфікації.

36-річний Габашвілі займає 270-й рядок рейтингу, раніше входив до топ-50.

Покарання набирає чинності з 18 листопада.

Раніше, визначились півфіналісти Підсумкового турніру ATP.