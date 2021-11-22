Цуренко з перемоги стартувала на турнірі ІTF у Дубаї

Цуренко побореться за вихід у чвертьфінал

Джерело - Чемпіон.

Українка Леся Цуренко вдало стартувала на турнірі ІTF у Дубаї (ОАЕ).

Українка у двох сетах обіграла Ліну Глушко з Ізраїлю (377).

Матч тривав 1 годину та 28 хвилин.

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Путівку до чвертьфіналу турніру Цуренко розіграє з росіянкою Анастасією Гасановою

Al Habtoor Tennis Challenge - ITF World Tennis Tour

Дубаї, ОАЕ

Призовий фонд - $100,000

Хард

Перше коло, 22 листопада

Леся Цуренко - Ліна Глушко 6:3, 7:5

Раніше, Цуренко поступилась Ван Ейтванк на турнірі в Австрії.