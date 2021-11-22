Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-15

Оновлений рейтинг WTA

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 15-те місце.

Марта Костюк залишилася на 50-ій позиції, а Ангеліна Калініна зберегла 52-ий рядок.

Не змінилося і становище Даяни Ястремської - 97-е місце. Леся Цуренко та Катерина Козлова втратили по одній позиції - 120-е і 143-є місце відповідно.

Рейтинг WTA

8 листопада