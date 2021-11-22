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Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-15

Сьогодні 10:46 172234
Оновлений рейтинг WTA
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-15
Фото - gettyimages
#WTA, #Світоліна, #Костюк

Джерело - Чемпіон.

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.

Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 15-те місце.

Марта Костюк залишилася на 50-ій позиції, а Ангеліна Калініна зберегла 52-ий рядок.

Не змінилося і становище Даяни Ястремської - 97-е місце. Леся Цуренко та Катерина Козлова втратили по одній позиції - 120-е і 143-є місце відповідно.

Рейтинг WTA
8 листопада
     
1 (1) Ешлі Барті (Австралія) 7582
2 (2) Арина Соболенко (Білорусь) 6380
3 (3) Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 5685
4 (4) Кароліна Плішкова (Чехія) 5135
5 (5) Барбора Крейчикова (Чехія) 5008
6 (6) Марія Саккарі (Греція) 4385
7(7) Анетт Контавейт (Естонія) 4351
8 (8) Паула Бадос (Іспанія) 3849
9 (10) Іга Свьонтек (Польща) 3786
10 (11) Он Жабер (Туніс) 3455
15 (15) Еліна Світоліна (Україна) 2726

 50 (50) 

 Марта Костюк (Україна) 1215
52 (52) Ангеліна Калініна (Україна) 1188
97 (97)  Даяна Ястремська (Україна) 789

120 (119)

  Леся Цуренко (Україна)

 621

 143 (142)

 Катерина Козлова (Україна)

516
183 (183) Дар’я Снігур (Україна) 382
187 (188) Катеріна Завацька (Україна)

364
206 (205)  Катерина Бондаренко (Україна)

331