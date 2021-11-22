Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-15

Джерело - Чемпіон.
Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг тенісисток.
Лідерство утримує австралійка Ешлі Барті. Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 15-те місце.
Марта Костюк залишилася на 50-ій позиції, а Ангеліна Калініна зберегла 52-ий рядок.
Не змінилося і становище Даяни Ястремської - 97-е місце. Леся Цуренко та Катерина Козлова втратили по одній позиції - 120-е і 143-є місце відповідно.
Рейтинг WTA
8 листопада
|1 (1)
|Ешлі Барті (Австралія)
|7582
|2 (2)
|Арина Соболенко (Білорусь)
|6380
|3 (3)
|Гарбіньє Мугуруса (Іспанія)
|5685
|4 (4)
|Кароліна Плішкова (Чехія)
|5135
|5 (5)
|Барбора Крейчикова (Чехія)
|5008
|6 (6)
|Марія Саккарі (Греція)
|4385
|7(7)
|Анетт Контавейт (Естонія)
|4351
|8 (8)
|Паула Бадос (Іспанія)
|3849
|9 (10)
|Іга Свьонтек (Польща)
|3786
|10 (11)
|Он Жабер (Туніс)
|3455
|15 (15)
|Еліна Світоліна (Україна)
|2726
|
50 (50)
|Марта Костюк (Україна)
|1215
|52 (52)
|Ангеліна Калініна (Україна)
|1188
|97 (97)
|Даяна Ястремська (Україна)
|789
|
120 (119)
|
Леся Цуренко (Україна)
|621
|
143 (142)
|Катерина Козлова (Україна)
|
516
|183 (183)
|Дар’я Снігур (Україна)
|382
|187 (188)
|Катеріна Завацька (Україна)
|
364
|206 (205)
|Катерина Бондаренко (Україна)
|
331