Зверєв обіграв Джоковича і вийшов у фінал Підсумкового турніру ATP

Зверєв зіграє у фіналі Підсумкового турніру ATP

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу серб Новак Джокович (1) у півфіналі Підсумкового турніру ATP поступився Олександру Зверєву (3) з Німеччини.

Матч тривав 2 години та 28 хвилин. Зверєв 14 разів подав на виліт, припустився 1 подвійної помилки і реалізував 1 з 4 (25%) брейк-пойнтів. У його опонента 15 ейсів, 1 подвійна помилка і також лише 1 успішний брейк-пойнт із 4 (25%).

У фіналі Зверєв зустрінеться з російським тенісистом Данило Медведєвим.

Nitto ATP Finals

Турин, Італія

Хард (зал)

Півфінал, 20 листопада

Олександр Зверєв - Нова Джокович 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Раніше, Джокович вшосте виграв всі матчі у групі на Підсумковому турнірі ATP.