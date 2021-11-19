Джокович вшосте виграв всі матчі у групі на Підсумковому турнірі ATP

Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу серб Новак Джокович (1) у двох сетах обіграв Кемерона Норрі (12) з Великої Британії.
Матч тривав 1 годину та 8 хвилин. Джокович 5 разів подав на виліт, не допустив жодної помилки та використав 5 з 10 брейк-пойнтів. На рахунку Норрі 1 ейс та 2 подвійні помилки
Втретє у кар'єрі Джокович виграв усі 6 сетів на груповому етапі Nitto ATP Finals (2014, 2018), а також вшосте за 14 розіграшів змагань оформив 3 перемоги у групі.
Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Хард (зал)
Груповий раунд, Третє коло
19 листопада
Новак Джокович - Кемерон Норрі 6:2, 6:1