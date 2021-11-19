Джокович вшосте виграв всі матчі у групі на Підсумковому турнірі ATP

Неймовірні результати Новака Джоковича

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу серб Новак Джокович (1) у двох сетах обіграв Кемерона Норрі (12) з Великої Британії.

Матч тривав 1 годину та 8 хвилин. Джокович 5 разів подав на виліт, не допустив жодної помилки та використав 5 з 10 брейк-пойнтів. На рахунку Норрі 1 ейс та 2 подвійні помилки

Втретє у кар'єрі Джокович виграв усі 6 сетів на груповому етапі Nitto ATP Finals (2014, 2018), а також вшосте за 14 розіграшів змагань оформив 3 перемоги у групі.

Nitto ATP Finals

Турин, Італія

Хард (зал)

Груповий раунд, Третє коло

19 листопада

Новак Джокович - Кемерон Норрі 6:2, 6:1

Раніше, визначились півфіналісти Підсумкового турніру ATP.