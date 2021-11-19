Рууд вибив Рубльова з Підсумкового турніру ATP

Останню путівку до плей-оф здобув норвежець Каспер Рууд

Джерело - Чемпіон.

У Турині відбувся матч третього туру групового етапу Підсумкового чемпіонату ATP у Зеленій групі.

Російський тенісист Андрій Рубльов завершив виступ на змаганнях, поступившись норвежцю Касперу Рууду.

Матч тривав 2 години 23 хвилини. Рууд виконав 14 ейсів, тричі помилився на подачі і реалізував три брейк-пойнти. Рубльов 14 разів подав навиліт, припустився трьох подвійних помилок і реалізував 4 з 11 брейк-пойнтів.

Nitto ATP Finals

Турин, Італія

Хард (зал)

Груповий раунд, Друге коло

19 листопада

Каспер Рууд - Андрій Рубльов 2:6, 7:5, 7:6 (5)

Раніше, Джокович переміг Рубльова та вийшов у півфінал Підсумкового турніру ATP.