Рууд вибив Рубльова з Підсумкового турніру ATP

Джерело - Чемпіон.
У Турині відбувся матч третього туру групового етапу Підсумкового чемпіонату ATP у Зеленій групі.
Російський тенісист Андрій Рубльов завершив виступ на змаганнях, поступившись норвежцю Касперу Рууду.
Матч тривав 2 години 23 хвилини. Рууд виконав 14 ейсів, тричі помилився на подачі і реалізував три брейк-пойнти. Рубльов 14 разів подав навиліт, припустився трьох подвійних помилок і реалізував 4 з 11 брейк-пойнтів.
Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Хард (зал)
Груповий раунд, Друге коло
19 листопада
Каспер Рууд - Андрій Рубльов 2:6, 7:5, 7:6 (5)
Раніше, Джокович переміг Рубльова та вийшов у півфінал Підсумкового турніру ATP.