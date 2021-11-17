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Джокович переміг Рубльова та вийшов у півфінал Підсумкового турніру ATP

Сьогодні 16:40 199 0
Джокович гарантував місце у півфіналі турніру
Джокович переміг Рубльова та вийшов у півфінал Підсумкового турніру ATP
Фото - gettyimages
#Джокович

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу серб Новак Джокович (1) у двох сетах обіграв росіянина Андрія Рубльова (5).

Матч тривав 1 годину та 9 хвилин. Джокович 14 разів подав на виліт, не допустив жодної помилки та використав 4 з 6 брейк-пойнтів. На рахунку Рублова 6 ейсів та 1 подвійна помилка.

Завдяки перемозі над росіянином Новак Джокович гарантував собі перше місце у Зеленій групі за підсумками групового етапу.

Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Хард (зал)
Груповий раунд, Друге коло
16 листопада

Новак Джокович - Андрій Рубльов 6:3, 6:2

Раніше, відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP.

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