Джокович гарантував місце у півфіналі турніру

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу серб Новак Джокович (1) у двох сетах обіграв росіянина Андрія Рубльова (5).

Матч тривав 1 годину та 9 хвилин. Джокович 14 разів подав на виліт, не допустив жодної помилки та використав 4 з 6 брейк-пойнтів. На рахунку Рублова 6 ейсів та 1 подвійна помилка.

Завдяки перемозі над росіянином Новак Джокович гарантував собі перше місце у Зеленій групі за підсумками групового етапу.

Nitto ATP Finals

Турин, Італія

Хард (зал)

Груповий раунд, Друге коло

16 листопада

Новак Джокович - Андрій Рубльов 6:3, 6:2

Раніше, відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP.