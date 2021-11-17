Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка світу серб Новак Джокович (1) у двох сетах обіграв росіянина Андрія Рубльова (5).
Матч тривав 1 годину та 9 хвилин. Джокович 14 разів подав на виліт, не допустив жодної помилки та використав 4 з 6 брейк-пойнтів. На рахунку Рублова 6 ейсів та 1 подвійна помилка.
Завдяки перемозі над росіянином Новак Джокович гарантував собі перше місце у Зеленій групі за підсумками групового етапу.
Nitto ATP Finals
Турин, Італія
Хард (зал)
Груповий раунд, Друге коло
16 листопада
Новак Джокович - Андрій Рубльов 6:3, 6:2