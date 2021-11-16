Кравченко вийшов до другого кола АТР у По

Українець вийшов у друге коло

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Георгій Кравченко (397) стартував із перемоги на турнірі ATP Challenger Tour у французькому По.

Українець у першому колі обіграв італійця Алессандро Джаннессі (188).

Матч тривав 2 години та 16 хвилин. Кравченко 4 рази подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 4 з 12 брейк-пойнтів.

TEREGA OPEN PAU-PYRENEES - ATP Challenger Tour

По, Франція

Призовий фонд - € 88,520

Хард

Перше коло, 16 листопада

Георгій Кравченко - Алессандро Джаннессі 7:5, 4:6, 6:2

Раніше, Сачко з перемоги стартував на турнірі у Франції.