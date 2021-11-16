Кравченко вийшов до другого кола АТР у По

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Георгій Кравченко (397) стартував із перемоги на турнірі ATP Challenger Tour у французькому По.
Українець у першому колі обіграв італійця Алессандро Джаннессі (188).
Матч тривав 2 години та 16 хвилин. Кравченко 4 рази подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 4 з 12 брейк-пойнтів.
TEREGA OPEN PAU-PYRENEES - ATP Challenger Tour
По, Франція
Призовий фонд - € 88,520
Хард
Перше коло, 16 листопада
Георгій Кравченко - Алессандро Джаннессі 7:5, 4:6, 6:2