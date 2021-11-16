Сачко з перемоги стартував на турнірі у Франції

Сачко вийшов у друге коло

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Віталій Сачко стартував із перемоги на турнірі ATP Challenger Tour у французькому По.

Українець у першому колі обіграв американця Александера Річарда (260).

Матч тривав 2 години та 11 хвилин. Сачко 1 раз подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 8 з 11 брейк-пойнтів.

TEREGA OPEN PAU-PYRENEES - ATP Challenger Tour

По, Франція

Призовий фонд - € 88,520

Хард

Перше коло, 16 листопада

Віталій Сачко - Александер Річард 6:7(1), 6:1, 6:2

Нагадаємо, Калініна та Ястремська заявилися на турнір WTA 125 в Анже.