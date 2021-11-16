Сачко з перемоги стартував на турнірі у Франції

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Віталій Сачко стартував із перемоги на турнірі ATP Challenger Tour у французькому По.
Українець у першому колі обіграв американця Александера Річарда (260).
Матч тривав 2 години та 11 хвилин. Сачко 1 раз подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки та використав 8 з 11 брейк-пойнтів.
TEREGA OPEN PAU-PYRENEES - ATP Challenger Tour
По, Франція
Призовий фонд - € 88,520
Хард
Перше коло, 16 листопада
Віталій Сачко - Александер Річард 6:7(1), 6:1, 6:2
Нагадаємо, Калініна та Ястремська заявилися на турнір WTA 125 в Анже.