Калініна та Ястремська заявилися на турнір WTA 125 в Анже

Українські тенісистки зіграють на турнірі у Франції

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська увійшли до заявочного списку учасниць основної сітки турніру WTA125 у французькому місті Анже.

Про це повідомляє BTU.

На турнір заявилося ще десять представниць ТОП-100 світового рейтингу.

Для Ястремської це може бути перший турнір, який нижчий за категорію WTA 250 з липня 2018 року, де вона зіграла на змаганнях ITF 100 у Будапешті, де дійшла до півфіналу.

Нагадаємо, Ястремська в останньому матчі поступилася Паоліні на турнірі в Лінці.