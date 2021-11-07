Ястремська поступилася Паоліні на турнірі в Лінці

Восени Даяна вже тричі програла Жасмін.

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№100 WTA) програла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Лінці.

У зустрічі першого раунду українка поступилася італійці Жасмін Паоліні (№51 WTA). Суперниці провели на корті 2 години та 14 хвилин. Українка виконала 3 брейки, а на своїй подачі програла 5 геймів. Обидві тенісистки записали до свого активу по 106 виграних розіграшів.

Upper Austria Ladies Linz - WTA250

Призовий фонд $235,238

7 листопада

Перше коло

Жасмін Паоліні (Італія, 7) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 3:6, 6:2

У наступному раунді Паоліні зіграє проти Чжен Сайсай з Китаю (№87 WTA)