Ястремська поступилася Паоліні на турнірі в Лінці

Джерело - Чемпiон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (№100 WTA) програла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Лінці.
У зустрічі першого раунду українка поступилася італійці Жасмін Паоліні (№51 WTA). Суперниці провели на корті 2 години та 14 хвилин. Українка виконала 3 брейки, а на своїй подачі програла 5 геймів. Обидві тенісистки записали до свого активу по 106 виграних розіграшів.
Upper Austria Ladies Linz - WTA250
Призовий фонд $235,238
7 листопада
Перше коло
Жасмін Паоліні (Італія, 7) - Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 3:6, 6:2
У наступному раунді Паоліні зіграє проти Чжен Сайсай з Китаю (№87 WTA)