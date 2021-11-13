Підсумковий турнір WTA: Мугуруса дотиснула Крейчикову, Контавейт вийшла у плей-оф

Результати матчів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі другого туру групового етапу у рамках Підсумкового турніру WTA, який відбувається у мексиканській Гвадалахарі.

Контавейт обіграла Плішкову та достроково пробилася до півфіналу. Вона ще може фінішувати на другому рядку, але точно не нижче.

Akron WTA Finals Guadalajara - Підсумковий турнір WTA

Гвадалахара, Мексика

Призовий фонд - $5,000,000

Хард

Груповий раунд, 13 листопада

Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – Барбора Крейчикова (Чехія) 2:6, 6:3, 6:4

Анетт Контавейт (Естонія) – Кароліна Плішкова (Чехія) 6:4, 6:0

Раніше, відбулося жеребкування Підсумкового турніру ATP.