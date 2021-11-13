Підсумковий турнір WTA: Мугуруса дотиснула Крейчикову, Контавейт вийшла у плей-оф

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі другого туру групового етапу у рамках Підсумкового турніру WTA, який відбувається у мексиканській Гвадалахарі.
Контавейт обіграла Плішкову та достроково пробилася до півфіналу. Вона ще може фінішувати на другому рядку, але точно не нижче.
Akron WTA Finals Guadalajara - Підсумковий турнір WTA
Гвадалахара, Мексика
Призовий фонд - $5,000,000
Хард
Груповий раунд, 13 листопада
Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – Барбора Крейчикова (Чехія) 2:6, 6:3, 6:4
Анетт Контавейт (Естонія) – Кароліна Плішкова (Чехія) 6:4, 6:0