 Світоліна розповіла, скільки їй пропонували за договірні матчі | Теніс | Champion.com.ua
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Світоліна: Пропонували 200-300 тисяч за договірний матч

Сьогодні 21:17 202 0
Українка і нині отримує такі повідомлення
Світоліна: Пропонували 200-300 тисяч за договірний матч
#Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Першій ракетці України Еліні Світоліній пропонували зіграти матчі з фіксованим результатом у тенісі.

Про це заявила спортсменка.

"У тенісі теж є договірні матчі, але на нижчому рівні, ніж у футболі. У нас є організація, яка відстежує подібне (Tennis Integrity Unit - прим.). На найвищому рівні все серйозно. На низькому рівні знаю, що є жахливі ситуації, багато людей "пов'язали". У Туреччині та Єгипті вони сидять цілий рік і грають турніри. Там дуже багато такого, навіть судді потрапили.

На високому рівні якщо до мене підходять і кажуть, що дають гроші за поразку, то я маю звернутися до цієї організації та повідомити про це. Але якщо я не звернулася, навіть не погоджуючись, мене можуть дискваліфікувати. Ось так все побудовано. Всі повідомлення, які я отримую в соцмережах, перенаправляю до цієї організації.

Мені пропонували дуже часто, було багато листів, повідомлень. Деякі шлють ще й досі. Але я уникаю цього. По 200-300 тисяч пропонували, але не знаю, чи це реальні гроші, чи мене обманюють. Це все не моє", - сказала Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна отримала іменну зірку у Києві.

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