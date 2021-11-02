Світоліна отримала іменну зірку у Києві

У першої ракетки України Еліни Світоліної з'явилась своя зірка на Площі зірок у Києві.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Мала честь отримати державну нагороду - Орден Княгині Ольги ІІІ ступеню та бути присутньою на відкритті своєї зірки на Площі зірок у Києві.

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Такі відзнаки для нас спортсменів мають велике значення. Це мотивація, подяка та впевненість.

Я вдячна своїй родині, команді й вболівальникам та щаслива бути серед тих, хто своїми досягненнями прославляє Україну", - розповіла Світоліна.