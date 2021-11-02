Світоліна отримала іменну зірку у Києві

Джерело - Чемпіон.
У першої ракетки України Еліни Світоліної з'явилась своя зірка на Площі зірок у Києві.
Про це розповіла сама спортсменка.
"Мала честь отримати державну нагороду - Орден Княгині Ольги ІІІ ступеню та бути присутньою на відкритті своєї зірки на Площі зірок у Києві.
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Такі відзнаки для нас спортсменів мають велике значення. Це мотивація, подяка та впевненість.
Я вдячна своїй родині, команді й вболівальникам та щаслива бути серед тих, хто своїми досягненнями прославляє Україну", - розповіла Світоліна.
Ідея створення Площі зірок у Києві почала реалізовуватись ще у 2015 році. У центрі столиці ТРЦ Gulliever разом із партнерами та Міністерством молоді та спорту України відкрили зіркову площу, на якій встановлені іменні плити на честь видатних українців у галузі театру та кіно, спорту та музики.
Серед спортсменів, які здобули свою зірку: Ольга Харлан, Жан Беленюк, Андрій Шевченко, Ганна Різатдінова, Юлія Левченко, Дар'я Білодід, Ілля Кваша, Юлія Джима, Леонід Буряк, Олег Блохін та інші.