Перша ракетка України Еліна Світоліна з колишнім наставником Ендрю Беттлсом залишилися у добрих відносинах.

Про це заявила сама спортсменка.

"З Ендрю Беттлсом ми залишилися у добрих відносинах. Як тільки ми сіли обговорювати плани на наступний сезон, ми знали, що зайшли у глухий кут і потрібно щось змінювати. Першою про завершення співпраці сказала я, це було непросто. Я дуже ретельно вибираю людей у ​​свою команду. Зараз я не поспішаю і почекаю на хорошу кандидатуру, яка підійде мені, і з якою ми зможемо досягти моїх завдань.

Скільки заробляють тренери у тенісі? Все залежить від їхнього рівня. Якщо ти не входиш до ТОП-100, ТОП-150, то можеш найняти тренера за 3 тисячі євро на місяць. На тобі також і витрати на переїзд, харчування та проживання тренера. Якщо ти гравець ТОП-100, то зарплата у твого тренера буде 6-7 тисяч євро. Є відсоток і від призових, але це вже обговорюється індивідуально з гравцем, його агентом.

Якщо ти гравець ТОП-10, то платитимеш щонайменше 12 тисяч зарплати наставникові плюс відсотків по 10 від призових з кожного змагання. ТОП-тренери можуть отримувати і по 20 тисяч, а у наставників, які самі є ексгравцями і вигравали Шоломи, зарплата ще вища", - сказала Світоліна.