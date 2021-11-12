Світоліна: В Україні спонсори не готові давати кошти на проведення великих турнірів

В Україні немає престижних тенісних турнірів, бо це дуже дорого.

Про це заявила тенісистка Еліна Світоліна (№15 WTA).

"В Україні немає престижних тенісних турнірів, бо це дуже дорого. Для того, щоб робити турнір, треба мільйон-півтора мільйона доларів - це для гарного турніру.

У нас були турніри, наприклад, у Харкові Юрій Анатолійович Сапронов робив турнір, і я там також виступала на початку кар'єри. Це найменші турніри жіночого туру, для професійних спортсменів-початківців це було ідеально.

У нас не готові спонсори спонсорувати такі великі змагання, але я думаю, що надалі все вийде", - заявила Світоліна.