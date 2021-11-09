Стаховський поступився на старті турніру у Братиславі

Українець покинув турнір у Братиславі

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський (229) програв стартовий матч на турнірі у Братиславі.

Українець поступився чеху Іржі Легечці (164).

Матч тривав 1 годину та 28 хвилин. Український тенісист 4 рази подав на виліт, допустив 2 подвійні помилки тв використав 1 з брейк-пойнтів.

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Перше коло, 9 листопада

Іржі Легечка - Сергій Стаховський 6:5, 7:5

Нагадаємо, Стаховський несподівано поступився у другому колі турніру в Італії.