Українець Сачко переграв Ведаско на турнірі в Італії

Український тенісист пройшов у друге коло

Джерело - Чемпiон.

Український тенісист Віталій Сачко стартував із перемоги на турнірі серії АТР в Ортизеї (Італія).

У поєдинку першого кола українець у трьох сетах здолав іспанця Фернандо Вердаско, який отримав шостий номер посіву. Для перемоги Сачко знадобилося дві години та 13 хвилин.

Під час зустрічі Віталій реалізував один брейкпоінт і зробив чотири подвійні помилки.

У 1/8 фіналу Сачко зіграє із представником Хорватії Борна Гойо.

Раніше, Кравченко з перемоги стартував на турнірі ATP у Роанні

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Призовий фонд € 44,820

Перше коло

10 листопада

Віталій Сачко (Україна) – Фернандо Вердаско (Іспанія, 6) 7:6(6), 4:6, 6:3