Українець Сачко переграв Ведаско на турнірі в Італії

Джерело - Чемпiон.
Український тенісист Віталій Сачко стартував із перемоги на турнірі серії АТР в Ортизеї (Італія).
У поєдинку першого кола українець у трьох сетах здолав іспанця Фернандо Вердаско, який отримав шостий номер посіву. Для перемоги Сачко знадобилося дві години та 13 хвилин.
Під час зустрічі Віталій реалізував один брейкпоінт і зробив чотири подвійні помилки.
У 1/8 фіналу Сачко зіграє із представником Хорватії Борна Гойо.
Раніше, Кравченко з перемоги стартував на турнірі ATP у Роанні
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Призовий фонд € 44,820
Перше коло
10 листопада
Віталій Сачко (Україна) – Фернандо Вердаско (Іспанія, 6) 7:6(6), 4:6, 6:3