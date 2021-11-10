Кравченко з перемоги стартував на турнірі ATP у Роанні

Українець успішно розпочав турнір

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Георгій Кравченко виграв стартовий поєдинок на турнірі ATP Challenger Tour у французькому місті Роанн.

21-річний українець (433) обіграв Генрі Лааксонена зі Швейцарії.

Матч тривав 1 годину 22 хвилини.

Для Кравченка перемога над 99-ю "ракеткою" світу стала найбільш високорейтинговою у кар'єрі.

OPEN INTERNATIONAL DE ROANNE - ATP Challenger Tour

Роанн, Франція

Призовий фонд € 88,520

Хард

Перше коло, 10 листопада

Георгій Кравченко - Генрі Лааксонен 6:4, 6:4

Раніше, Каленіченко пробився до другого кола челенджера у Братиславі.