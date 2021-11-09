Каленіченко пробився до другого кола челенджера у Братиславі

Джерело - Чемпiон.
Український тенісист Данило Каленіченко (510 ATP) здобув ще одну перемогу на челенджері у Словаччині.
У матчі першого кола основи українець, який подолав кваліфікацію, переграв місцевого тенісиста Лукаша Паловича (1179 ATP), якому організатори видали вайлд-кард.
Peugeot Slovak Open 2021 - ATP Challenger Tour
Братислава, Словаччина
Призовий фонд - € 66,640
Хард
Перше коло, 9 листопада
Данило Каленіченко (Україна) – Лукаш Палович (Словаччина) 7:6(4), 7:6(5)
Раніше на цьому турнірі програли Ілля Марченко та Сергій Стаховський.