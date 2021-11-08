Калініна вийшла у друге коло турніру в Лінці

Ангеліна обіграла Мартіну вдруге за три дні.

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№52 WTA) виграла стартовий матч на турнірі WTA 250 у Лінці.

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У першому раунді українка переграла італійку Мартіну Тревізан (113 WTA). Тенісистки провели на корті майже 1,5 години. Відзначимо, що по ходу першого і другого сетів Калініна програвала 1:3.

Upper Austria Ladies Linz - WTA250

Призовий фонд $235,238

8 листопада

Ангеліна Калініна (Україна) – Мартіна Тревізан (Італія) 6:3, 6:4

У наступному раунді Калініна зіграє проти четвертої сіяної Вероніки Кудерметової з Росії (32 WTA).