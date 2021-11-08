Козлова програла у першому колі турніру в Лінці

Українка поступилася китаянці Ван Сіюй

Джерело - Чемпiон.

Українська тенісистка Катерина Козлова (145 WTA) програла стартовий матч основної сітки на турнірі WTA 250 у Лінці.

У першому раунді українка, яка здолала кваліфікацію, поступилася китаянці Ван Сіюй (106 WTA). Матч тривав 1 годину 45 хвилин.

Upper Austria Ladies Linz - WTA250

Призовий фонд $235,238

8 листопада

Ван Сіюй (Китай) – Катерина Козлова (Україна) 2:6, 6:2, 6:3

У наступному раунді китаянка змагатиметься проти Емми Радукану з Великої Британії (20 WTA).

Нагадаємо, Даяна Ястремська уже завершила сезон.