Цуренко вийшла в основний раунд турніру в Австрії

Українка переграла Жаклін Адіну Крістіан з Румунії

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко у фіналі кваліфікації турніру WTA 250 Upper Austria Ladies Linz обіграла представницю Румунії Жаклін Адіну Крістіан.

Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:1.

Цуренко жодного разу не подала навиліт, допустила три подвійні помилки та реалізувала 9 з 13 брейкпоінтів.

WTA250 - Upper Austria Ladies Linz

Лінц, Австрія

Призовий фонд $235,238

Кваліфікація, фінал

7 листопада

Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Адіна Крістіан (Румунія) 5:7, 6:4, 6:1

Раніше, Костюк знялась з останнього турніру WTA у сезоні.

Нагадаємо, Калініна виграла турнір ITF у Франції.