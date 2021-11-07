Цуренко вийшла в основний раунд турніру в Австрії

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко у фіналі кваліфікації турніру WTA 250 Upper Austria Ladies Linz обіграла представницю Румунії Жаклін Адіну Крістіан.
Матч тривав 2 години 14 хвилин і завершився з рахунком 5:7, 6:4, 6:1.
WTA250 - Upper Austria Ladies Linz
Лінц, Австрія
Призовий фонд $235,238
Кваліфікація, фінал
7 листопада
Леся Цуренко (Україна) - Жаклін Адіна Крістіан (Румунія) 5:7, 6:4, 6:1
Раніше, Костюк знялась з останнього турніру WTA у сезоні.
Нагадаємо, Калініна виграла турнір ITF у Франції.